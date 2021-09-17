شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز الملك سلمان» يبحث الحلول الدائمة لإنهاء أزمة النزوح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس جلسة افتراضية بالشراكة مع الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة بعنوان "حلول مستدامة: إنهاء النزوح المطول في عالم يتزايد فيه التنقل المعقد"، بمشاركة عدد من المتحدثين من دول ومنظمات دولية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الــ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ومثّل المركز في أعمال الجلسة مديرة إدارة الدعم المجتمعي الدكتورة هناء عمر سالم عمر، حيث سلطت الجلسة الضوء على إيجاد حلول طويلة الأمد لإنهاء النزوح المطول، والنظر في التحديات التي يواجهها النازحون داخليا، والبحث في احتياجات وفرص الحلول الدائمة لإنهاء أزمة النزوح.

يذكر أن المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة تساهم في 199 مشروعا يخص النازحين، في 19 دولة حول العالم بتكلفة قدرها 875,280,268 دولارا أمريكيا.