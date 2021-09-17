محمد بن مسعود - الدمام - "جمع النقاط" للأكثر مشاركة والأقرب للمراكز الأولى وتتويجه بطلاً للنسخة أعلن الشيخ فهد بن حثلين؛ رئيس نادي الإبل، استحداث منافسة جديدة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، وهي جمع النقاط للمشاركين الفائزين. وقال "ابن حثلين" عبر حسابه بـ"تويتر": "استحدثنا منافسة جديدة في #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل 6 وهي (جمع النقاط) للأكثر مشاركة والأقرب للمراكز الأولى؛ وتتويجه بطلاً للنسخة". ‏ وأضاف: قررنا تسمية جائزة (تجميع النقاط) بمسمى تنافسي وهو "راعي الشداد" في النسخة الحالية، وبعد تتويج البطل يتم ضم اسم المنقية إليه، فيتغيّر اسم الجائزة إلى "شداد + اسم المنقية"، على أن يعود الرمز في كل نسخة إلى أن تتم المحافظة عليه ٣ مرات على التوالي ويصبح ملكاً له بشكل نهائي. 17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443 03:19 PM "جمع النقاط" للأكثر مشاركة والأقرب للمراكز الأولى وتتويجه بطلاً للنسخة استحداث منافسة جديدة بمهرجان الإبل يزيد إثارتها مسمى "راعي الشداد" استحداث منافسة جديدة بمهرجان الإبل يزيد إثارتها مسمى "راعي الشداد" أعلن الشيخ فهد بن حثلين؛ رئيس نادي الإبل، استحداث منافسة جديدة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، وهي جمع النقاط للمشاركين الفائزين. وقال "ابن حثلين" عبر حسابه بـ"تويتر": "استحدثنا منافسة جديدة في #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل 6 وهي (جمع النقاط) للأكثر مشاركة والأقرب للمراكز الأولى؛ وتتويجه بطلاً للنسخة". ‏ وأضاف: قررنا تسمية جائزة (تجميع النقاط) بمسمى تنافسي وهو "راعي الشداد" في النسخة الحالية، وبعد تتويج البطل يتم ضم اسم المنقية إليه، فيتغيّر اسم الجائزة إلى "شداد + اسم المنقية"، على أن يعود الرمز في كل نسخة إلى أن تتم المحافظة عليه ٣ مرات على التوالي ويصبح ملكاً له بشكل نهائي. الكلمات المفتاحية ، استحداث منافسة جديدة بمهرجان الإبل يزيد إثارتها مسمى "راعي الشداد" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر استحداث منافسة جديدة بمهرجان الإبل يزيد إثارتها مسمى "راعي الشداد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.