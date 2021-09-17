شكرا لمتابعة خبر عن سنغافورة تخفّف القيود على المسافرين من المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلنت سنغافورة عن تخفيف قيود السفر على المسافرين القادمين اليها من المملكة بعد أن وضعت المملكة في دول الفئة الثانية التي تأتي ضمن الدول الأقل إصابة بفيروس كورونا كوفيد- 19.

وذكرت تقارير واردة من سنغافورة، اليوم الجمعة، أن المسافرين من السعوديين يمكنهم دخول البلاد بقيود منخفضة اعتباراً من يوم 22 سبتمبر الجاري.

ويذكر أن سنغافورة صنفت البلدان إلى 4 فئات، حيث تعد الفئة الأولى الأقل خطورة للإصابة بعدوى كورونا، في حين أن البلدان الأكثر خطورة تقع في الفئة الرابعة.

وأضافت المصادر أنه سيتعين على المسافرين المغادرين من المملكة ومن البلدان المصنّفة في الفئة الثانية (كندا، أستراليا ألمانيا، بروناي، كوريا، نيوزيلندا) تقديم شهادة فحص كورونا قبل السفر بـ 48 ساعة من السفر، كما سيتعيّن عليهم إجراء اختبار آخر عند الوصول.

وتابعت أنه سيفرض على جميع المسافرين من البلدان في الفئة الثانية ضرورة العزل لمدة 7 أيام مع إجراء فحص كورونا في اليوم السابع.