شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طبيب بالأحساء يتحدث عن هوايته للنجارة وبناءه أكواخ خشبية بتصاميم حديثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدث طبيب في الأحساء عن هوايته في التجارة ، حيث تمكن من بناء أكواخ خشبية بتصاميم حديثة ‎.

وقال الدكتور عمر القاسم"البداية كانت منذ 5 سنوات، كنت في السنة السادسة من كلية طب كنا نجمع الخشب من الشارع وبدأت ببناء أعمال صغيرة ثم قمت ببناء أشياء أكبر".

وأضاف القاسم أنه قام بعد ذلك بالتدقيق في اختيار تصميم الأكواخ وحرص على أن يكون التصميم غير مألوف ، مشيرا إلى أنه اختار شكل التصميم على حرف A .

وعن المواد التي يستخدمها في البناء قال القاسم "استخدمت بقايا النخيل والسعف وأفرع الأشجار وجذوع الشجر والحبل الليفي والأحجار",مؤكدا أن المشروع بأيدي سعودية بنسبة 70%.