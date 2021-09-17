شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. نورة العجمي: قرار توطين المدارس الأهلية دخل حيز التنفيذ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت نورة العجمي الرئيس التنفيذي لشركة الكفاح التعليمية، أن قرار توطين المدارس الأهلية دخل حيز التنفيذ في سبتمبر الحالي، والراتب الأدنى 5 آلاف ريال.

وقالت العجمي لـ برنامج “120” عبر قناة " الإخبارية " إن الموظف سيدعم لمدة سنة بمبلغ 2500 ريال، والسنة التي تليها تتحمل المدارس كامل التكلفة.

وأضافت أن عدم إلتزام بعض المدارس بالحد الأدنى، فلن تحسب له في نظام السعودة، وستنعكس عليه في جهة أخرى.