شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة طبيب استكمل مسيرة والدته التطوعية وأبرز المواقف التي مرت عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن طبيب من استكمال مسيرة والدته في الأعمال التطوعية التي امتدت أكثر من 40 عاما ، نجحت خلالها في زرع التطوع في عقول أبنائها.

وقال الدكتور بدر النعيم : "والدتي شاركت في الأعمال التطوعية خلال 40 سنة ، وأخذت من العمل التطوعي شريعة لحياتها، خلال تلك السنوات زرعت بداخلنا خب عمل الخير وتقديم العطاء من خلال التطوع ".

وتابع النعيم أنه شق طريقه منذ نعومة أظافره، وتخصص في طب العظام وبعد التخصص أصبح يساهم أكثر في الأعمال التطوعية خاصة في مجال تخصصه حيث عمل في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، مؤكدا أن التطوع علمه مهارات عديدة.

وأضاف :"ومن أبرز الحالات التي مرت عليا أثناء عملية هي مريضة تبلغ من العمر 9 سنوات كانت تشكي من الألم في ظهرها بعد التشخيص تبين أنها تشكو من اعوجاج شديد في العمود الفقري مما يؤثر على الاعصاب وتلقت التشخيص اللازم والعلاج المناسب في مكان متخصص ".