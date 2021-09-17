شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة وضع اول قطعة لبناء أكبر سيارة "فورمولا1" من قطع الليغو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة وضع اول قطعة لبناء أكبر سيارة فورمولا1 من قطع الليغو من قبل الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف.

وجاء ذلك بحضور رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل.

وتشكل هذه الفعالية خطوة جديدة في مسيرة احتفالات المملكة بالسباق المُرتقب لبطولة للفورمولا 1، حيث ستقام في شوارع جدة للمرة الأولى خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتهدف إلى إطلاق حملة تبرعات لمنصة إحسان الخيرية، التي تأسست في أبريل من العام 2020، وتعمل في دعم الأعمال الخيرية في المملكة في شتى المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية والاقتصادية والتقنية.