شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة صدور قرار بتخفيض المخالفات المرورية بنسبة 75% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة كاذبة تفيد بصدور قرارٍ من إدارة المرور بتخفيض المخالفات المرورية إلى ٧٥ % ولمدة ٣٠ يوما ابتداءً من تاريخ ٢٠/ ٠١ / ١٤٤٣ حتى ٢٠ / ٠٢ / ١٤٤٣ تسهيلاً للمواطنين والمقيمين.

وبالتحري تبين أنه لا صحة للرسالة المتداولة عن صدور قرار بتخفيض المخالفات المرورية إلى ما نسبته 75% لمدة شهر، والرسالة المتكررة سنوياً سبق أن نفاها المرور عدة مرات.

وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة أن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر يكون من خلال خلال التسجيل على موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية، ثم ستظهر شاشة عليها اختيار أبشر، والضغط على خانة الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة، وستظهر شاشة أخرى تحتوي على بعض البيانات المطلوب إدخالها، وهى تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية والرقم المرئي، وستظهر المخالفات.