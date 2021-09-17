بعد انتشار قصتها بمواقع التواصل.. «العنف الأسري» يباشر حالة فتاة تعرضت للتعنيف من أسرتها

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز بلاغات العنف الأسري (1919) عن تفاعله مع ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض فتاة للتعنيف من قبل أسرتها، ومباشرته الحالة واستكمال بقية الإجراءات.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض فتاة للعنف من قبل أسرتها، نود التوضيح أنه تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية.

وأشار مكرز العنف الأسري إلى أنه جارٍ استكمال بقية الإجراءات وفقًا لنظام الحماية من الإيذاء.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي دشنوا هاشتاق «#الجوهره_معنفه_بريده» مطالبين بحماية الفتاة التي حرمت من إكمال دراستها إضافة إلى ممارسة عنف جسدي عليها.

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