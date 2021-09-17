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دراسة سعودية عن استجابة مناعية تفاعلية لكورونا عند المصابين.. ووكيل الصحة يعلِّق

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الرياض - محمد عبدالله - نشر وكيل وزارة الصحة، عبدالله بن مفرح عسيري، دراسة سعودية، تفيد بأن المصابون سابقاً بفيروس «ميرس» يمكن أن يظهروا استجابة مناعية تفاعلية للفيروس.

وقال وكيل وزارة الصحة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «دراسة سعودية  نشرت اليوم، المصابون سابقاً بفيروس كورونا ميرس يمكن أن يظهروا استجابة مناعية تفاعلية لفيروس كورونا كوفيد، لكن هذه الاستجابة لا توفر أي حماية من التنويم والوفاة».

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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