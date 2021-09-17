دراسة سعودية عن استجابة مناعية تفاعلية لكورونا عند المصابين.. ووكيل الصحة يعلِّق

الرياض - محمد عبدالله - نشر وكيل وزارة الصحة، عبدالله بن مفرح عسيري، دراسة سعودية، تفيد بأن المصابون سابقاً بفيروس كورونا «ميرس» يمكن أن يظهروا استجابة مناعية تفاعلية للفيروس.

وقال وكيل وزارة الصحة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «دراسة سعودية نشرت اليوم، المصابون سابقاً بفيروس كورونا ميرس يمكن أن يظهروا استجابة مناعية تفاعلية لفيروس كورونا كوفيد، لكن هذه الاستجابة لا توفر أي حماية من التنويم والوفاة».

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