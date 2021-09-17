منصة ريف توضح كيفية معرفة خطوات دراسة الجدوى والتسجيل بها

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة ريف التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، كيفية معرفة خطوات التسجيل ببرنامج ريف وعمل دراسة الجدوى للاستفادة من الدعم المقدم للأسر المنتجة.

وعلقت منصة ريف، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، على استفسار أحد المستخدمين بهذا الشأن.

وأشارت المنصة، إلى أنه لمعرفة الخطوات والتسجيل في برنامج ريف يجب التواصل مع المركز خلال أوقات عمله عبر الإتصال من على الرقم الموحد 19930 بأيام العمل من الأحد إلى الخميس من 8:00ص حتى 4:00م.

آلية التقديم على دعم ريف

وأوضحت منصة ريف، آلية وطريقة وكيفية القيام بالتسجيل على دعم الريف الخاص بالأسر المنتجة، وذلك من خلال القيام بإتباع الخطوات التالية:

- قم بالدخول على منصة ريف وذلك من خلال الضغ على الرابط التالي (من هنا).

- من القائمة، اختر طلب الدعم.

- املء كل البيانات الشخصية المطلوب إدخالها.

- انقر على كلمة تسجيل.

- قم بإدخال الحساب المصرفي التابع لك.

- اختر أحد البرامج الثلاث الذي يقدمه دعم الريف.

- أدخل رمز التحقق لكي يتم إرسال رسالة تأكيدية على أنك الشخص الذي قام بالتقدم في الوقت الحالي.

- اضغط على أيقونة حفظ، وبعد ذلك يمكنك الاستعلام من آن إلى آخر عن نتيجة حصولك على الدعم الشهري.

دعم الريف.. شروط التسجيل

وأوضحت منصة ريف، شروط الحصول على دعم الريف التي يجب أن تتوافر في المتقدمين والراغبين في التسجيل من الأسر المنتجة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

- أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية

- ألا يكون المتقدم / المتقدمة يعمل داخل أحد القطاعات الحكومية والخاصة.

- ألا يقل عمره عن 22 عام.

- أن يكون مشرفًا مباشرًا أو عاملًا على المهنة التي قام بالترشيح فيها خلال البرنامج.

- أن يكون محل إقامته داخل مكان المشروع.

- يجب ألا يتجاوز الراتب الخاص به عن ستة آلاف ريال سعودي.

- لا تتجاوز برامج دعم الريف عن ثلاث برامج فقط.

- يجب أن تمتلك حسابًا بنكيًا.

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