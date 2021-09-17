5 أهداف لما بعد قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية

الرياض - محمد عبدالله - عددت وزارة الحرس الوطني، 5 أهداف تسعى المملكة لتحقيقها في مرحلة ما بعد قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية.

يُذكر أن الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، افتتح الثلاثاء الماضي، «قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021»، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

مابعد قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية

وشاركت وزارة الحرس الوطني، عبر حسابها الإلكتروني الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف» أوضحت من خلاله الأهداف التي تسعى لتحقيقها بعد انتهاء قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية، وتتمثل هذه الأهداف في التالي:

- دفع عجلة تنمية رأس المال البشري في المملكة العربية السعودية في مجال صناعة الرعاية الصحية.

- توطين الإنتاج على أساس حاجة السوق المحلي والاتجاهات المستقبلية.

- الارتقاء بمستوى الصناعة في المملكة باعتبارها أحد دول مجموعة العشرين.

- تطوير المعرفة الفكرية السعودية من خلال مهارات التدريب.

- جذب الشركات العالمية والإقليمية لاحتضان الأعمال في هذه المجالات في المملكة العربية السعودية.

وقام مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية «كيمارك» بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالتعاون مع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، بتنظيم قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية افتراضياً على مدار 3 أيام خلال الفترة من 7 ـ 9 صفر 1443هـ 14 ـ 16 سبتمبر 2021م، بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين من رواد وقادة الشركات التقنية الحيوية على المستوى الدولي.

محاور قمة الرياض العالمية

وأوضح مدير البنك الحيوي السعودي الدكتور صالح الأحيدب أن التقنية الحيوية التي سيتناولها أكثر من 50 متحدثًا عالميًا في قمة الرياض العالمية هي استخدام كائنات حية، وفي الغالب تكون بكتيريا أو فايروسات ومواد حيوية لصناعة منتجات هدفها منفعة الانسان.

واستشهد الدكتور صالح الأحيدب بالتلوث البيئي الذي وقع في خليج المكسيك عندما حصل أكبر تسرب للبترول في التاريخ ونتج عنه تلوث كبير فكان أحد الحلول هو استخدام نوع من أنواع البكتيريا من طبيعتها أنها تتغذى على الزيوت وتقوم بتفكيكها وتحليلها لمواد غير ضارة للبيئة.

وبيّن مدير البنك الحيوي السعودي، أن القمة تقوم على 9 محاور من بينها التحديات وفرص التقنية الحيوية في المملكة، وأفضل الممارسات والتوجهات المستقبلية للتقنية الحيوية، والدراسات السريرية في مجال التقنية الحيوية، وتطوير وصناعة العلاجات الحيوية، وصناعات اللقاحات، بمشاركة أكثر من 50 مشاركاً من الباحثين والرواد في مجال التقنية في الصناعة وشركات الأدوية.

شراكات سعودية – عالمية

وخلال فعالية قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021، وقعت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارتي الحرس الوطني والاستثمار، مذكرة تفاهم مع شركة «أسترازينيكا».

كما أعلنت وزارة الصناعة، الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة «فايزر» لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة، تهدف إلى بناء أساسات تصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة، وتقديم الدعم الفني لإنشاء منصة الخلايا البشرية

وتتمثل أهمية قمة الرياض العالمية في مخرجات المؤتمر التي ستسهم في إنشاء مدينة مختصة بالتقنية الحيوية بالرياض، حيث تعمل المملكة على توطين الصناعة، وهذه صناعة في المستقبل سيكون لها عائد اقتصادي وزيادة في عدد الوظائف والأهم هو الأمن الدوائي.

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