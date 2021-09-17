توكلنا: 6 ساعات الحد الأدنى لإلغاء موعد فحص كورونا

الرياض - محمد عبدالله - جدّد تطبيق (توكلنا)، التذكير بأنه يمكن إلغاء موعد فحص فيروس كورونا قبل ست ساعات من الموعد المحدد سلفًا، كما يمكن حجز موعد آخر بعد إلغاء الموعد الأول.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للتطبيق، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يمكن الغاء موعد فحص كورونا قبل الموعد بست ساعات كحد أدنى، بعد الالغاء يمكنك حجز موعد آخر عند الرغبة بذلك».

من جهة أخرى، أشار التطبيق إلى أن المواطن والمقيم لا يستطيعان تغيير رقم جواليهما وهما خارج المملكة؛ لأن الرقم مرتبط في (أبشر)، كما أنه لا يمكن التسجيل الجديد لمن هم خارج المملكة.

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