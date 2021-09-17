هيئة الزكاة: لا يوجد حد أدنى لفرض ضريبة التصرفات العقارية

الرياض - محمد عبدالله - قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إنه لا يوجد حد أدنى لثمن العقار من أجل فرض ضريبة التصرفات العقارية؛ حيث أنها تفرض على أي نقل لملكية العقار.

وذكر حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص أنه «تفرض ضريبة التصرفات العقارية على كل التوريدات العقارية بنسبة 5%، ولا يوجد حد أدنى لضريبة التصرفات العقارية، حيث يتم فرض الضريبة بنسبة 5% من قيمة العقار».

وقال المواطن في استفساره: هل بيع قطعة أرض بسعر أقل من 250 ألف ريال يلزمه دفع ضريبة التصرفات العقارية؟

وأشارت الهيئة إلى أنه «تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط، ويتطلب قبل الإفراغ تسجيل العقار لدى الهيئة من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

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