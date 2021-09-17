شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنّئ رئيس تشيلي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية تشيلي بذكرى استقلال بلاده الرياض 10 صفر 1443 هـ الموافق 17 سبتمبر 2021 م واس بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس سيباستيان بينييرا رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما عث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس سيباستيان بينييرا رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.