استقرار أسعار النفط وبرميل برنت يتجاوز 75 دولارًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

استقرت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع عودة المزيد من إمدادات الخام في خليج المكسيك في أعقاب زوال خطر إعصار إيدا، بينما تتجه العقود القياسية لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو أربعة بالمئة.

أسعار النفط اليوم

ووصل سعر خام برنت في التداولات الصباحية إلى 75.27 دولار للبرميل بعد أن استقر عند التسوية أمس الخميس، ووصل خام غرب تكساس الوسيط إلى 72.11 دولار للبرميل.

وكان كلا العقدين في طريقهما للارتفاع بنحو أربعة في المئة خلال الأسبوع، مع اقتراب خام برنت من أعلى مستوى في سبعة أسابيع وخام غرب تكساس الوسيط من أعلى مستوى في ستة أسابيع، إذ تعافى الإنتاج في خليج المكسيك الأميركي بشكل أبطأ مما كان متوقعًا بعد أن ألحق الإعصار أيدا أضرارًا بالمنشآت النفطية في أغسطس آب، وضربت العاصفة المدارية نيكولاس المنطقة هذا الأسبوع.

عودة الإمدادات الأمريكية

وكان 28 في المئة من إنتاج الخام الأميركي في خليج المكسيك ما زال متوقفًا حتى أمس الخميس، بعد أسبوعين ونصف من وقوع الإعصار أيدا وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات أولية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن صادرات الخام بالولايات المتحدة في سبتمبر أيلول تراجعت إلى ما بين 2.34 و2.62 مليون برميل يوميًا من ثلاثة ملايين برميل يوميًا في أواخر أغسطس.

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