4 تنبيهات من الأرصاد لأهالي جازان وعسير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر الإنذار المبكر في المركز الوطني لـ الأرصاد، عددًا من التنبيهات حول حالة الطقس اليوم في عدد من مناطق المملكة حيث من المتوقع أن تشهد هذه المناطق فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

تنبيهات الأرصاد من أمطار جازان

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان يشمل ( أبو عريش، أحد المسارحة، صبيا، ضمد ) حتى الساعة 8 مساءً.

وفي تنبيه متقدم آخر حذر المركز من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان يشمل ( الحرث، الدائر،الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، صامطة، فيفا، هروب ) حتى الساعة 8 مساءً.

طقس عسير

كما أصدر المركز تنبيهًا متقدمًا عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير يشمل (المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، محايل ) حتى الساعة 8 مساءً.

وفي تنبيه متقدم آخر تم التحذير من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير يشمل (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب ) حتى الساعة 7 مساءً.

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