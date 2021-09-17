سبب أهمية وجود جهاز قياس السكر في المنزل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-17

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أكدت استشارية الباطنة الدكتورة ولاء عبدالمجيد، أن وجود جهاز قياس السكر في الدم مهم وضروري لجميع مرضى السكري بنوعيه الأول والثاني، فذلك يساعد المريض على ضبط مستوى نسبة السكر في حال وجود أي ارتفاع أو انخفاض، والحصول على العلاج في أسرع وقت، مبينة أن قياس مستوى سكر الدم يوميًا يساعد الطبيب أيضًا في معرفة ومتابعة تطورات حالة المريض.

اختيار جهاز قياس السكر:

وقالت لـ” متابعات الخليج 365 ” إن هناك أنواعًا عديدة للأجهزة المتطورة تتميز بسهولة الاستخدام والصيانة بجانب مواصفات خاصة ومميزات إضافية مثل أزرار سهلة الاستخدام وشاشة أكثر وضوحًا ووجود سماعات تسهل على الأشخاص الذين لديهم مشاكل في الرؤية، إمكانية تخزين المعلومات والقياسات واسترجاعها عند الحاجة، وجميع الأجهزة تتضمن الشرائط الرفيعة وقلم يستخدم للوخز لأخذ عينة من الدم.

عدد مرات الفحص:

ولفتت إلى أن عدد مرات فحص مرضى السكري للذين يستخدمون الأنسولين لفحص مستويات السكر في الدم يختلف وفقًا لعدد من العوامل ولكن تتراوح عدد مرات الفحص من 3-4 مرات، بينما لا يحتاج الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الثاني الذين لا يستخدمون الأنسولين إلى إجراء الفحص عدة مرات في اليوم، كما هو حال النوع الأول، ولكن بشكل عام ينصح هؤلاء المرضى بمراعاة النظام الغذائي الصحي.

أفضل مواعيد القياس:

وخلصت الدكتورة ولاء بالقول، إن هناك أوقات مناسبة لقياس مستوى سكر الدم وهي قبل الغداء – العشاء (الوجبة الرئيسية)، بعد ساعتين من تناول الوجبة، قبل النوم، قبل التمرين الشاق، عند الشعور بالتعب والخمول، مع التأكيد على أن هذا الفحص والتسجيل المنتظم لمستوى الجلوكوز في الدم يعزز اختيارات نمط الحياة الصحي بالإضافة إلى معرفة الشخص بمدى استجابته للخيارات العلاجية والمؤثرات الخارجية.

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