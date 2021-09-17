، بـ ٥٠٠ مليون دولار.. صفقة عسكرية كبرى بين السعودية وأمريكا ،

محمد بن مسعود - الدمام - توفر خدمات دعم الصيانة لمجموعة واسعة من طائرات الهليكوبتر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، فجر اليوم الجمعة، بتوقيت السعودية، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على اتفاقية محتملة تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار من خدمات الدعم العسكري مع المملكة العربية السعودية، وأرسلت الاتفاقية إلى الكونجرس لمراجعتها.

ونقلت "رويترز" عن الخارجية الامريكية، أن الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة فيما يتعلق بالمساعدة في تعزيز أمن دولة صديقة، تظل قوةً مهمةً للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وتوفر الاتفاقية خدمات دعم الصيانة المستمرة لمجموعة واسعة من طائرات الهليكوبتر، ومنها أسطول مستقبلي من طائرات سي.إتش-47 دي شينوك.

وتعد الاتفاقية بمكانة أول اتفاق دفاعي كبير مع السعودية يرسل إلى الكونجرس منذ تولي جو بايدن الرئاسة الأمريكية في 20 يناير الماضي.