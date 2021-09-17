شكرا لمتابعة خبر عن مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع حالة تعرض فتاة للعنف من قبل أسرتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع واقعة تعرض فتاة للعنف من قبل أسرتها، مؤكدا أنه تم مباشرة الحالة.

قال مركز بلاغات العنف االأسري " إنه إشارة إلى ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض فتاة للعنف من قبل أسرتها، نود التوضيح أنه تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية'.

وأضاف العنف الأسري وجارٍ استكمال بقية الإجراءات وفقًا لنظام الحماية من الإيذاء.