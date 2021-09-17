شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. آراء المواطنين حول المدة المناسبة بين فترة الملكة والزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تعتبر فترة الملكة من أهم الفترات التي يمر بها أي زوجين حتى يتمكنوا من معرفة بعضهما بشكل أكبر، وهي من المراحل التي تؤثر بشكل كبير على قراراتهم وحياتهم المستقبلية.

ورصد تقرير مصور على قناة روتانا خليجية اراء المواطنين حول المدة المناسبة بين فترة الملكة والزواج.

وأكد البعض أن فترة الملكة المناسبة يجب ألا تكون أكثر من شهر أو شهرين، مبينين أنه في حال زاد الوقت أكثر من ذلك سوف يحدث مشاكل عديدة.

بينما توقع آخرين أن فترة الملكة يمكن أن تكون سنة حتى يتم التعارف الشخصين على بعضهما. بشكل كامل وبناءا على تلك المعرفة يمكن أن يستكملوا طريقهما أو يفترقون.