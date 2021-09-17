«الضمان الصحي» يوضح طريقة إلغاء التأمين بعد نقل الكفالة

الرياض - محمد عبدالله - أوضح مجلس الضمان الصحي، إجراءات إلغاء التأمين بعد نقل الكفالة إلى شركة جديدة، مشيرًا إلى أن المسؤول عن هذا الإلغاء هو الشركة السابقة.

وذكر المجلس، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مقيم بهذا الخصوص، أنه عند نقل الكفالة يقدم الكفيل السابق لشركة التأمين، ما يثبت ذلك، صورة من نظام الجوازات (أبشر/ مقيم) للاستبعاد من الوثيقة.

وقال أحد المقيمين في استفساره: ما هي طريقة إلغاء التأمين بعد نقل الكفالة، خاصة لإصدار تأمين جديد على الشركة المنقول إليها؟

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