«حساب المواطن» يوضّح خطوات إضافة الزوجة كتابع

الرياض - محمد عبدالله - أكد برنامج حساب المواطن، ضرورة تغيير الحالة الاجتماعية إلى متزوج عقب تحديث البيانات في الأحوال المدنية، حتى لا يؤثر ذلك على أهلية واستحقاق المستفيد، موضحًا خطوات إضافة الزوجة كتابع.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن، أنه «في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى (متزوج) لابد من تغيير الحالة الاجتماعية إلى (متزوج)».

وأشار البرنامج إلى أن خطوات إضافة الزوجة لحساب المستفيد (الزوج) تتم كالتالي: الدخول على حساب المستفيد ثم (تفاصيل الطلب - بيانات عامة)، وتعديل الحالة الإجتماعية والضغط على ايقونة حفظ، والتوجه إلى (بيانات التابعين)، وإضافة الزوجة كتابع، والضغط على أيقونة حفظ، ثم تقديم الطلب عن طريق ايقونة (المراجعة).

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