لربّات البيوت.. «التنمية الاجتماعية» يحدّد شروط الحصول على تمويل الترميم

الرياض - محمد عبدالله - حدد بنك التنمية الاجتماعية، المتطلبات اللازمة والضرورية والمستندات المطلوبة لحصول ربات البيوت والطلاب والمتسببين على تمويل الترميم كأحد المنتجات التمويلية التي يقدمها.

وأشار البنك، إلى أن تمويل الترميم هو منتج تمويلي يسهم ويساعد في عمليات ترميم المنازل وإعادة بنائها.

شروط حصول ربات المنازل على التمويل

وأوضح بنك التنمية، عبر موقعه الإلكتروني، أن هناك شروطًا لحصول فئات ربات المنازل والطلاب والمتسببين على منتج تمويل الترميم.

وأشار بنك التنمية الاجتماعية، إلى أنه يمكن لربات المنازل الحصول على منتج تمويل الترميم في حال استيفائهن الاشتراطات والمتطلبات اللازمة وتتمثل هذه المتطلبات في الشروط التالية:

- ألا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة.

- ألا يزيد الدخل الشهري على 12,500 ريال.

- يشترط وجود صك بملكية المنزل لطالب التمويل.

- الحد الأدنى لعمر المنزل هو (5) سنوات.

- أن يكون مضى على انتقال ملكية العقار سنة واحدة على الأقل أما إذا كان انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى فيجب أن يكون قد مضى على انتقال الملكية سنتان على الأقل.

- في حال سبق للبنك تقديم طلب تمويل لذات العقار فيشترط مضي مدة لا تقل عن ثمان سنوات من تاريخ صرف التمويل السابق.

- ألا تزيد مساحة أرض المبنى المراد ترميمه على (1000م) ألف متر.

- تكون قيمة التمويل المخصص لترميم المنازل المبنية من الطين (18.000) ثمانية عشر ألف ريال.

- يكون الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل الشعبية (30.000) ثلاثين ألف ريال.

- يكون الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل المبنية بالخرسانة المسلحة (60.000) ستين ألف ريال.

- القرابة من الدرجة الأولى هم الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا والإخوان والأخوات والزوجات.

متطلبات الحصول على تمويل الترميم

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، الأوراق الأساسية والضرورية والمستندات المطلوبة اللازم توافرها في المتقدمين من الطلاب والمتسببين ومالتقدمات من ربات البيوت للحصول على منتج تمويل ترميم المنازل وتتمثل هذه المتطلبات في التالي:

- نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

- صورة هوية العميل.

- صورة صك المنزل من الجهتين.

- صورة رخصة الترميم من البلدية سارية المفعول.

- صورة هوية الكفيل.

- أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونيًا والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك مستكملًا جميع التواقيع اللازمة ومختوم بالختم الرسمي من جهة عمل الكفيل المعتمدة للحسم شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يومًا.

- أصل تعريف بالراتب مفصل للكفيل موقع ومختوم من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يومًا.

- أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

- تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

- تصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

- أصل بيان بتكاليف الترميم.

- أصل شهادة العمر الافتراضي من البلدية.

- أصل موافقة الصندوق العقاري على منح التمويل في حال وجود رهن على المنزل.

- صورة من عقد التملك في حال تملك المنزل عن طريق بنك تجاري أو شركة.

- صورة من صك حصر الإرث في حال وجود ورثة أو شركاء.

- أصل نموذج تنازل وتوكيل في حال وجود ورثة أو شركاء موقع عليه جميع الورثة أو الشركاء مصدق من العمدة والشرطة.

- صور من هويات جميع الورثة أو الشركاء.

- صور من هويات الشهود الموقعين على نموذج التنازل والتوكيل.

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