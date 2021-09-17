98 % نسبة الشفاء من كورونا بالسعودية.. و73.6 مليون جرعة بالخليج

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي أن عدد اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 73.6 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 98%.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الخميس، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغت (2,501,198) إصابة، وإجمالي حالات التعافي (2,463,862)، وإجمالي حالات الوفاة (19,234).

وأشار المركز، إلى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج العربية بلغ (73,642,486) جرعة، فيما بلغت نسبة الشفاء من الفيروس في السعودية 98%.

كانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الخميس، عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و49 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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