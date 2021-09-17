التشهير وتغريم سعودي وكندي 70 ألف ريال

وتعود تفاصيل القضية إلى وجود شبهة تستر تجاري بالمنشأة التابعة للمواطن والواقعة بحي الملز في مدينة الرياض، وبمباشرة القضية اتضح قيام المقيم بالعمل لحسابه الخاص وتلقيه عمولات وحوالات من منشآت تجارية وكبر حجم تعاملاته المالية مقارنة مع أجره الشهري (ألفي ريال)، ووجود المنشأة بمدينة الرياض بينما يقيم صاحبها بمدينة جدة، وهو ما يؤكد عدم إشرافه على المنشأة وتسيير أعمالها، وبناء عليه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
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