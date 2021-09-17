المدينة المنورة الأعلى حرارة والسودة الأقل

سجلت المدينة المنورة أعلى درجات الحرارة في المملكة بـ42 درجة تلتها مكة والأحساء بـ41، ثم الدمام، والعلا بـ40، وكانت السودة الأقل حرارة بـ25 درجة.

كما توقع مركز الأرصاد الوطني استمرار الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.