دار الضيافة للفتيات بالرياض تنفذ محاضرتين توعويتين لـ80 مستفيدًا ومستفيدة‎‎

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفذت دار الضيافة الاجتماعية للفتيات بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال هذا الأسبوع محاضرتين توعويتين استهدفت فيها “80” مستفيدًا ومستفيدة من فتيات الدار والكادر العامل معهم ومنسوبي فرع الوزارة بمنطقة الرياض.

وتهدف المحاضرة الأولى التي نفذت مع تطبيق قوانين التباعد الاجتماعي وتحت عنوان ” الصحة النفسية في بيئة العمل ” إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الصحة النفسية في بيئة العمل وتأثيرها على أداء الموظف بالإضافة إلى زيادة الوعي حول كيفية التعامل مع زملاء العمل الذين يعانون من اضطرابات نفسية وتقديم المساعدة لهم كما نظمت الدار تزامنًا مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية محاضره توعوية أخرى تحت شعار “وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا” تطرقت إلى عدة محاور أهمها مبادئ الإسعافات الأولية وتصحيح المفاهيم الخاطئة للإسعافات الأولية ومهارات الإسعافات الأولية والطوارئ البيئية والتعامل معها وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة “التسمم، الغرق، الحروق والنزيف”.

تخلل المحاضرات العديد من العروض المرئية والتطبيقات العملية والشروحات وفتح المجال في نهايتها للنقاش بين الحضور والمدربين والمدربات وأقيمت هذه المحاضرات بالتعاون مع عدد من المراكز والجهات الخارجية ذات العلاقة.



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