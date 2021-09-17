مدرب طاقة يغري امرأة بالطلاق من زوجها ليتزوجها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد أستاذ الطب النفسي المساعد في جامعة الطائف، حسين آل عماد، أن بعض مدربي الطاقة يستغلون نقاط الضعف لدى الأشخاص الذين يعالجونهم ما يجعل هؤلاء الأشخاص عرضة للتعرض للتحرش أو العنف من قبل المدربين.

أساليب بعض مدربي الطاقة

وكشف الأستاذ الجامعي خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إلى أن أحد مدربي الطاقة أقنع إحدى النساء التي روّت له مشاكلها بينها وبين زوجها بطلب الطلاق بالرغم من أن لديها 3 أطفال بعدما زعم لها أن هناك طاقة سلبية بينها وبين زوجها ولا بد من الانفصال.

وأضاف آل عماد أن المرأة ظنت أن مدرب الطاقة يستشرف المستقبل، واعتقدت أن الأمور ستكون وردية بعد انفصالها عن زوجها، وفي النهاية طلب المدرب الزواج منها.

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