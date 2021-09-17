شكرا لمتابعة خبر عن فيديو جديد لداود الشريان يعلم أحفاده الرسم على الجدران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو أحدث ظهور لداود الشريان مع عدد من أحفاده الصغار وهم يمارسون الرسم على الجدران.

وبين الفيديو الذي نشره نجل الإعلامي "داود الشريان" على حسابه بموقع "تويتر" والده مع أحفاده أثناء تعليمهم الرسم ، وعلق على مقطع الفيديو قائلا : "الوالد حفظه الله يعلم أحفاده الرسم".

كما شارك الكاتب والمحلل السياسي علي الشهابي متابعيه عبر تويتر صورة حديثه له مع داود الشريان، مبيناً أنها التقطت خلال زيارة الشريان له في مزرعته الأسبوع الماضي.

وقال الشهابي أن داود الشريان بات رشيقاً، لافتاً إلى أنه قدم لهم عدة نصائح صحية ورياضية خاصة في أساليب تخفيف الوزن؛ ومنها المشي 10 آلاف خطوة يومياً، مضيفاً "من الواضح أن أبو محمد أصبح مرجعاً في هذه الأمور".