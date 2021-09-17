شكرا لمتابعة خبر عن سفير المملكة في لبنان يغادر بشكل عاجل إلى الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ذكرت وسائل إعلام لبنانية اليوم الجمعة، أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري غادر بيروت إلى الرياض بشكل عاجل.

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وقّعا الجمعة الماضية في قصر بعبدا، على مرسوم تشكيل الحكومة، بحضور رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وذلك بعد فراغ حكومي استمر لأكثر من عام.

وتعهدت حكومة نجيب ميقاتي بالقيام بالإصلاحات الضرورية لإنقاذ لبنان، ووقف الانهيار الذي يعاني منه منذ أزمة انفجار مرفأ بيروت.