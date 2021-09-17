شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف فسح سيارات 15 شركة مؤقتاً لعدم الالتزام بمعيار الوقود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن إيقاف إجراءات فسح المركبات الواردة من 15 شركة لم تتقدم بخطة التوريد الخاصة بها للعام 2021.

وذكرت الهيئة في تعميم موجه إلى اتحاد الغرف التجارية، أنه تم إيقاف فسح المركبات الواردة من الشركات التي لم تتقدم بخطة التوريد حسب المواصفة القياسية الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة.

ودعت الهيئة وزارة التجارة لإبلاغ جميع وكلاء السيارات والمستوردين والمعنيين باتخاذ ما يلزم في شأن وقف الاستيراد المؤقت.

وأوضحت أن هذا المنع المؤقت سيكون للمركبات الخفيفة الجديدة التي لا يزيد وزنها على 305 أطنان، مشيرة إلى أن القائمة يتم تحديثها باستمرار حسب تجاوب الشركات الصانعة.