شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تعلن تحديث إجراءات إصدار رخص البناء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قامت أمانة جدة بإجراء تحديث لإجراءات إصدار رخص البناء لكنها نفت في ذات السياق أي تغيير أو تراجع عن الاشتراطات المعلنة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفق كود البناء السعودي.

وأوضحت الأمانة أنا اعتماد مقاولي البناء يكون تلقائيًا لمن لديه رخصة بلدية تجارية بنشاط المقاولات ووجود عامل واحد، بينما يستلزم التسجيل في منصة بلدي لتصنيف المقاول الذي لا يملك رخصة بلدية تجارية.

وأضافت أمانة جدة أن التحديث سمح بإصدار رخصة البناء قبل إصدار وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية فيما يتابع المكتب الهندسي المشرف وجود وثيقة التأمين قبل بدء الإشراف الهندسي عند إدخال القرار المساحي عبر منصة بلدي.