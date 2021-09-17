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ضبط 4 مواطنين ظهروا في مقطع احتجاز وسكب مادة سريعة الاشتعال على أحدهم

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الرياض - محمد عبدالله - صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس بأن الجهات الأمنية قبضت على 4 مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر، ظهروا في مقاطع فيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي في مشهد احتجاز لأحدهم وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه.

وأوضح متحدث شرطة الشمالية أن هذا السلوك ينطوي على مساس بالنظام العام المجرم وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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