تنبيهات الأرصاد: 5 مناطق تشهد أمطارًا وسحبًا رعدية ورياحًا نشطة.. الجمعة

الرياض - محمد عبدالله - نبه المركز الوطني للأرصاد على هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وكذلك أتربة مثارة ورياح نشطة وسحب رعدية بعدد من مناطق المملكة، خلال الساعات المقبلة من اليوم الجمعة.

أمطار وسحب رعدية

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق عسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيد، ظهران الجنوب، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، رجال المع، محايل» والباحة «العقيق، المندق، بلجرشي، الباحة، الحجرة، المخواة، بني حسن، قلوة» ومكة المكرمة «أضم، العرضيات، ميسان» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

فيها تكون هناك رياح نشطة وتكون للسحب الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على مواقع «الكامل، الطائف» بمكة المكرمة و«الحناكية، المهد، وادي الفرع» بالمدينة المنورة و «البرك» بعسير.

رياح نشطة وأتربة مثارة

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن «الليث، المويه» بمنطقة مكة المكرمة و«السليمي، الشملي، حائل، الغزالة، موقق» بمنطقة حائل والمدينة المنورة و«عفيف» بمنطقة الرياض، تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

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