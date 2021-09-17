بالفيديو والصور.. معلِّمان بجازان يفاجئان أستاذهما بتكريمه أمام الطلبة والمسؤولين

الرياض - محمد عبدالله - في موقف فريد من نوعه يجسِّد مدى عمق المحبة التي يحظى بها المعلم من قبل طلبته حتى بعد سنوات طويلة من حياته المهنية، فاجأ معلمان في جازان أستاذهما بتكريمه في نهاية درس نموذجي له أمام الطلاب والمسؤولين.

فقد قام معلمان أثناء حضورهما درسًا نموذجيًا لمعلم مادة الرياضيات محمد القدري، في مجمع مدارس الجوة التعليمي بمنطقة جازان، بتكريمه دون علمه، وذلك في نهاية الدرس، وطبع قبلة وفاء منهما على رأسه أمام الطلاب ومدير مكتب التعليم بمحافظة العارضة الدكتور إبراهيم المحزري وعدد من المشرفين التربويين والمعلمين الذين كانوا موجودين في الفصل الدراسي.

مشهد التكريم قوبل بإعجاب شديد وتصفيق حار من الجميع، وهم يشاهدون هذا التكريم الاستثنائي التاريخي، ووفقًا لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعود تفاصيل المبادرة التي قام بها المعلمان إلى أنهما أرادا رد الجميل لمعلمهما سابقًا وزميلهما في الوقت الحالي، تقديرًا منهما لمسيرته التعليمية الحافلة بالإنجازات العظيمة طيلة السنوات التي قضاها ولا يزال في مهنة التعليم، وكان له الفضل بعد الله عز وجل في وصولهما لهذه المرحلة المهمة من حياتهما ليكونا زميلين له في التدريس وبذات التخصص في تدريس مادة الرياضيات التي أحبها بسبب أسلوبه المهني الرائع في طرق التدريس.

واستغل المعلمان حضورهما للدرس النموذجي الذي يؤديه معلمهما السابق وزميلهما الحالي محمد القدري لطلابه، واسترجعا معه وقتها أجمل ذكريات مقاعد الدرس حينما كانا طالبين عنده، ووجداها فرصة بحضور مدير مكتب التعليم بالعارضة وبعض المشرفين التربويين.

وأراد المعلمان تقديم رسالة نبيلة بصدق ووفاء لهذا المعلم القدير وأمام طلابه وتعبيرا منهما عن إعجابهما به كونه يعد قدوة حسنة لهما ولغيرهما ممن نالوا حظ التعليم منه، وتمثل ذلك في تقبيلهما لرأسه وتكريمه بصورة تليق به وبمسيرته الطويلة المميزة في مجال التعليم والتي من خلالها تخرج على يديه الكثير ممكن لهم شأن في القطاعات الحكومية المختلفة خدمة لوطنهم العظيم.

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