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مكافحة المخدرات تطيح بمواطن تلقى 51 كجم من الحشيش

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الرياض - محمد عبدالله - صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، وبالتنسيق مع حرس الحدود بمنطقة نجران، أسفرت عن القبض على مواطن لتلقيه كمية كبيرة من الحشيش المخدر، بلغت (51) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأضاف الرائد محمد النجيدي، أنه تم توقيف المواطن واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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