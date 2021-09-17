الحيزان: طقس الجمعة مائل للحرارة وسط النهار وأمطار على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان، أن يكون طقس وسط النهار، اليوم الجمعة، بین معتدل ومائل للحرارة، وحار على شرق المملكة وفي مكة المكرمة.

وقال الحيزان، عبر تويتر، إن الرياح ستكون نشطة على شمال المملكة مع تعمق خطوط التبريد من منخفض جوي يؤثر على بلاد حوض المتوسط، كما تنشط الرياح في منطقة حائل وغرب وشمال غرب منطقة القصيم، وفي مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وحفر الباطن وشمال المنطقة الشرقية وشرق المرتفعات، وتكون متوسطة الحركة في منطقة الرياض نشطة على الجزء الغربي منها جهة عفيف وما وقع في محيطها.

وأشار إلى غطاء سحابي يمتد على المرتفعات ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وحتى جنوب غرب منطقة حائل؛ كذلك توجد تشکیلات من السحب العالية غرب منطقة الرياض وجنوب المنطقة الشرقية وفي أجواء الربع الخالي، مع فرص لهطول الأمطار على مرتفعات جازان وعسير والباحة وجنوب منطقة مكة المكرمة.

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