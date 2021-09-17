قصة رجل أعمال معطاء تعرض لأزمة مالية.. كيف أنقذه الملك سلمان من الضياع؟

الرياض - محمد عبدالله - روى الإعلامي إسماعيل العمري قصة رجل أعمال تعرض لأزمة مالية أوقف بسببها، وكيف كانت ردة فعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعدما علم بقصة عطائه وسعيه الدائم لسداد ديون الآخرين.

وقال العمري، خلال حلقة برنامج "سهرة الرسالة" على قناة "الرسالة"، إن رجل الأعمال عُرف عنه العطاء الشديد وسعيه في تسديد ديون الآخرين، لكنه تعرض لأزمة مالية تكبد بسببها ديوناً كبيرةً ودخل على إثرها التوقيف.

وتابع أن أحد أصدقاء رجل الأعمال ذهب إلى الملك سلمان وكان حينها أميراً للرياض وروى له قصة رجل الأعمال وسيرته وما مر به.

وأضاف "أن الملك سلمان قدم 500 ألف ريال لرجل الأعمال لإنهاء أزمته، لكن الأخير وزعها على الموقوفين معه لإنهاء مديونياتهم وإطلاق سراحهم رغم ما يعانيه من الديون، وحينما علم بالأمر استدعاه وسأله عن سبب ما فعله فرد عليه "بأن المبلغ المالي لا يكفي لإخراجه من السجن لكنه يكفي

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