مليون مستفيد من الخدمات التطوعية بالحرم المكي خلال شهر محرم

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وكالة الخدمات الاجتماعية التطوعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إحصائية خدماتها لشهر محرم، والتي تجاوز عدد المستفيدين منها مليون مستفيد.

وكان بين الخدمات تخصيص مساحات للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بتوسعة الملك فهد تستوعب أكثر من (٢٥) شخصًا، وقد خصص لهم عدد من المصليات وهي: (مصلى الركعتين - مصلى أجياد الدور الأول - مصلى 64 بتوسعة الملك فهد).

وقال وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية التطوعية بالمسجد الحرام المهندس أمجد بن عايض الحازمي، إن أهمية العمل التطوعي تتجلى في القيم الاجتماعية وتتسامى بين أفراد المجتمع الواحد، فالعمل التطوعي عمل نبيل يعزز التكافل الاجتماعي وينشر التلاحم والتآزر بين أفراد المجتمع.

من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية سعود بن عطيه الزهراني، إننا نعمل مع المتطوعين على خدمة ضيوف الرحمن انطلاقًا من مبادئ ديننا الحنيف واستحضارًا لعظم هذه المسؤولية وما تحمله من تشريفٍ والتزام تعزيز أثر هذه الجهود عبر متطوعيها وما يظهرونه من التزام في تحقيق مقاصدنا في خدمة ضيوف الرحمن على أتم وجه.

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