اليابان تدين بشدة الهجمات الإرهابية الحوثية على السعودية

الرياض - محمد عبدالله - أدانت اليابان، اليوم الجمعة، وبشدة، الهجمات الإرهابية المتتالية التي يشنها الحوثيون على المدنيين بالمملكة.

وذكرت سفارة اليابان لدى السعودية –عبر تويتر- أن وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، قال في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: «تدين حكومة اليابان وبشدة الهجمات الارهابية المتتالية التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، خاصة محاولة استهداف المنطقة الشرقية بصاروخ باليستي في ٤ سبتمبر».

كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن فجر اليوم الجمعة، عن اعتراض وتدمير ما مجموعه ٤ طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية نحو جازان.

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