، نقص وزنه وتغيرت ملامحه.. أحدث ظهور لـ"داوود الشريان" يثير التساولات وابنه محمد يُفنّد الشائعات ،

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محمد بن مسعود - الدمام - ظهر الإعلامي المعروف داوود الشريان (67 سنة) أخيرًا بملامح متغيرة أثارت التساؤلات والشائعات حول صحته عقب ظهوره بوزن نحيف في صورة جمعته مع الفنان ناصر القصبي، وذلك احتفالاً بالذكرى الثلاثين لتأسيس "مجموعة MBC"، وهي شائعات فندها ولده "محمد" عبر تغريدات في حسابه بـ"تويتر".
ونشر "محمد الشريان" مقطع فيديو لوالده وهو يمارس الرسم والتلوين على جدران منزله، ومقطعًا آخر وهو يعلم أحفاده الرسم، وغرد قائلاً: "نمط الحياة الجديد للوالد، والذي -الحمدالله- أسهم في إنقاص وزنه، مع الالتزام بنظام غذائي. ولله الحمد هو بصحة وعافية، وما يتم تداوله غير صحيح".
يُذكر أن الإعلامي داوود الشريان، والذي يُلقّب في الأوساط الإعلامية بـ"كبريت الصحافة"، قدم أخيرًا برنامج المسابقات "تحدي العائلات" على قناة mbc، وكانت آخر مناصبه رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة. ()
نقص وزنه وتغيرت ملامحه.. أحدث ظهور لـ"داوود الشريان" يثير التساولات وابنه محمد يُفنّد الشائعاتعبدالحكيم شار الخليج 365 2021-09-17
ظهر الإعلامي المعروف داوود الشريان (67 سنة) أخيرًا بملامح متغيرة أثارت التساؤلات والشائعات حول صحته عقب ظهوره بوزن نحيف في صورة جمعته مع الفنان ناصر القصبي، وذلك احتفالاً بالذكرى الثلاثين لتأسيس "مجموعة MBC"، وهي شائعات فندها ولده "محمد" عبر تغريدات في حسابه بـ"تويتر".
ونشر "محمد الشريان" مقطع فيديو لوالده وهو يمارس الرسم والتلوين على جدران منزله، ومقطعًا آخر وهو يعلم أحفاده الرسم، وغرد قائلاً: "نمط الحياة الجديد للوالد، والذي -الحمدالله- أسهم في إنقاص وزنه، مع الالتزام بنظام غذائي. ولله الحمد هو بصحة وعافية، وما يتم تداوله غير صحيح".
يُذكر أن الإعلامي داوود الشريان، والذي يُلقّب في الأوساط الإعلامية بـ"كبريت الصحافة"، قدم أخيرًا برنامج المسابقات "تحدي العائلات" على قناة mbc، وكانت آخر مناصبه رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة. ()
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
12:58 AM
ظهر الإعلامي المعروف داوود الشريان (67 سنة) أخيرًا بملامح متغيرة أثارت التساؤلات والشائعات حول صحته عقب ظهوره بوزن نحيف في صورة جمعته مع الفنان ناصر القصبي، وذلك احتفالاً بالذكرى الثلاثين لتأسيس "مجموعة MBC"، وهي شائعات فندها ولده "محمد" عبر تغريدات في حسابه بـ"تويتر".
ونشر "محمد الشريان" مقطع فيديو لوالده وهو يمارس الرسم والتلوين على جدران منزله، ومقطعًا آخر وهو يعلم أحفاده الرسم، وغرد قائلاً: "نمط الحياة الجديد للوالد، والذي -الحمدالله- أسهم في إنقاص وزنه، مع الالتزام بنظام غذائي. ولله الحمد هو بصحة وعافية، وما يتم تداوله غير صحيح".
يُذكر أن الإعلامي داوود الشريان، والذي يُلقّب في الأوساط الإعلامية بـ"كبريت الصحافة"، قدم أخيرًا برنامج المسابقات "تحدي العائلات" على قناة mbc، وكانت آخر مناصبه رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة. ()
، نقص وزنه وتغيرت ملامحه.. أحدث ظهور لـ"داوود الشريان" يثير التساولات وابنه محمد يُفنّد الشائعات ،
المصدر : الخليج 365
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