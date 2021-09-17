التحالف العربي: اعتراض وتدمير 4 مسيرات مفخخة اطلقها "الحوثيون" باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية عن تمكنه من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وما مجموعه 4 طائرات مسيرة، أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن التحالف قوله، ان الدفاعات السعودية، دمرت فجر الجمعة، 4 مسيرات مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين نحو جازان، وتم أيضاً اعتراض وتدمير صاروخ باليستي.

مشددا أن "انتهاكات ميليشيا الحوثي ومحاولة استهداف المدنيين مخالفة للقوانين الدولية".

وتابع التحالف "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن قبل يومين أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها.

وعلى مدار الأعوام الأخيرة، يستخدم الحوثيون الطائرات المسيرة المفخخة في ضرب أهداف مدنية واقتصادية داخل الأراضي السعودية. وتلقى هذه الهجمات إدانات عدة من دول عربية وغربية.

ويشهد اليمن للعام السابع على التوالي معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

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