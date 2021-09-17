دراسة سعودية تعلن اكتشاف موقع لنحت الحيوانات في المملكة عمره 7200 سنة

أكدت دراسة بحثية سعودية اكتشاف أقدم موقع في العالم لنحت الحيوانات المجسّمة بالحجم الطبيعي في الجوف شمالي المملكة.

وحسب الدراسة التي نشرتها الشرق الأوسط فإن "موقع الجمل" في الجوف شمالي السعودية، يبلغ عمره 7200 عاما.

ورجّح الفريق البحثي الذي أجرى الدراسة، أن يكون الموقع السعودي أقدم موقع في العالم لنحت الحيوانات المجسمة بالحجم الطبيعي.

وعن محتويات الموقع قالت الدراسة إنه يحتوي على "21 نحتاً مجسماً، منها 17 نحتاً مجسماً لجِمال واثنين من فصيلة الخيليات، ونحت آخر لم تتضح هويته"، لافتة إلى أنه يعود لفترة العصر الحجري الحديث ما بين 5200 و5600 سنة قبل الميلاد.

وقد ضم فريق الدراسة البحثي علماء من هيئة التراث السعودية، وجامعة الملك سعود، والمركز الفرنسي للأبحاث، ومعهد «ماكس بلانك»، وجامعة برلين الحرة، وجامعة أكسفورد.

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