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دراسة سعودية تعلن اكتشاف موقع لنحت الحيوانات في المملكة عمره 7200 سنة

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أكدت دراسة بحثية سعودية اكتشاف أقدم موقع في العالم لنحت الحيوانات المجسّمة بالحجم الطبيعي في الجوف شمالي المملكة.

وحسب الدراسة التي نشرتها الشرق الأوسط فإن "موقع الجمل" في الجوف شمالي ، يبلغ عمره 7200 عاما.

ورجّح الفريق البحثي الذي أجرى الدراسة، أن يكون الموقع السعودي أقدم موقع في العالم لنحت الحيوانات المجسمة بالحجم الطبيعي.

وعن محتويات الموقع قالت الدراسة إنه يحتوي على "21 نحتاً مجسماً، منها 17 نحتاً مجسماً لجِمال واثنين من فصيلة الخيليات، ونحت آخر لم تتضح هويته"، لافتة إلى أنه يعود لفترة العصر الحجري الحديث ما بين 5200 و5600 سنة قبل الميلاد.

وقد ضم فريق الدراسة البحثي علماء من هيئة التراث السعودية، وجامعة الملك سعود، والمركز الفرنسي للأبحاث، ومعهد «ماكس بلانك»، وجامعة برلين الحرة، وجامعة أكسفورد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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