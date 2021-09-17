شكرا لقرائتكم خبر عن أول «دمى بشرية» لتدريب طلاب الطب بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استحدثت كلية الطب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، مركزاً متقدماً للمحاكاة والمهارات السريرية، يحتوي على دمى مرتبطة بالحاسب الآلي، يتم فيها برمجة حالات معينة، وتدريب الطالب عليها، بمراقبة ومتابعة عضو هيئة التدريس.

ويتدرب طالب الطب أكثر من مرة، حتى يتقن بشكل تام إجراء العملية أو التشخيص، ثم ينتقل إلى المريض، وهو يخدم جميع طلاب كلية الطب والكليات الصحية الأخرى.

تدشين المركزجاء ذلك خلال تدشين نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د. غازي العتيبي، بالإنابة عن رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. عبدالله الربيش، مركز المحاكاة والمهارات السريرية بكلية الطب، بحضور عميد معهد الدراسات الاستشارية والخدمات الأستاذ د. عبدالكريم الهويش، وعميد الكلية د. بسام عواري، ومديرة المركز د. نسرين مغربي، وعدد من الأطباء.

محاكاة سريريةوقال د. العتيبي: إن هذا المركز المتقدم تم تجهيزه بأعلى مستويات أجهزة المحاكاة السريرية الطبية في العالم، ويماثل المحاكاة في الجامعات المتقدمة، وإن الهدف من هذا المركز هو توفير تدريب عالٍ باستخدام التقنية والمحاكاة في تدريب طلاب الطب بالمهارات السريرية، قبل أن ينتقلوا للتطبيق على المرضى، وجزء من فوائده تحسين عملية التدريب وكفاءة أداء الطلاب والمحافظة على سلامة المرضى والطلاب، مشيرًا إلى أن هذا المركز يقارن بالمراكز العالمية، وكليات الطب المتميزة، وأنه متقدم في جميع الإجراءات الطبية، التي يحتاجها طالب الطب للتدريب عليها من فحص المريض وإجراء العمليات والتشخيص وحتى العمليات الدقيقة المتقدمة باستخدام الدمى.

اتفاقيات وشراكاتوأشار إلى إمكانية استفادة جهات أخرى من خارج الجامعة، وفق اتفاقيات مع هذه الجهات، وأن الجامعة ترحب بمثل هذه الاتفاقيات والشراكات، التي من شأنها أن ترفع مستوى الخدمات الصحية؛ ليستفيد منها المجتمع المحلي، والجهات المتخصصة، مثمنًا جهود إدارة الجامعة ممثلة برئيس الجامعة د. عبدالله الربيش على دعمه ومتابعته المتواصلة، والشكر موصول لعميد الكلية د. بسام عواري.

خدمات معرفية فيما بيَّن معهد الدراسات الاستشارية والخدمات د. عبدالكريم الهويش أن دور مركز المحاكاة جاء من رؤية الجامعة من خلال تقديم خدمات معرفية وتعليمية عالية الجودة، مما له الدور الإيجابي في توسيع فرص التعلم والتعليم وتطوير منظومة الأعمال والمعرفة واستقطاب مجتمع الأعمال؛ للتعريف بالمركز وخدماته لمختلف القطاعات التعليمية والخدمة المجتمعية والمواءمة مع منطلقات معهد الدراسات الاستشارية والخدمات في تنفيذ ودعم مشاريع استثمارية بالتعاون مع كلية الطب لبناء شراكات مستقبلية بين المركز والقطاعات الحكومية والخاصة بما فيها القطاع العسكري وتعزيز التنمية وضمان استدامة الموارد الحيوية بما يحقق التميز في الأداء.

أسلوب فعالمن ناحيته، ذكر عميد كلية الطب أن المحاكاة في الطب تمثل أسلوب تدريس طبي مبتكر وفعال مبني على قواعد وأسس علمية ثبت إسهامها في نجاح العملية التعليمية وتماشيا مع الرؤية كانت الحاجة إلى تبني وافتتاح هذا المركز، الذي يعزز بدوره البيئة المثالية في التدريب والتعليم الطبي الآمن وفق المعايير الدولية، موضحًا أن التوسع في إنشاء النظم والمنشآت الطبية على مستوى المنطقة الشرقية.

استدامة المهاراتوأكدت رئيسة مركز المحاكاة والمهارات السريرية د. نسرين مغربي أن المركز يخدم طلبة الطب والكليات الصحية وطلاب الدراسات العليا والممارسين الصحيين لتمكينهم من استدامة مهاراتهم.