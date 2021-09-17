شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 39 ألف م2 تعديات وإغلاق 48 ورشة بـ«خضرية الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية وسط الدمام مباني مخالفة في المنطقة الصناعية «خضرية الدمام»، وذلك بمشاركة شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، والإدارة العامة للصيانة والتشغيل بالأمانة.

وأوضح رئيس البلدية م. عبدالله الشمري، أن الفرق الميدانية رصدت في وقت سابق عددا من الورش والمباني المخالفة على إجمالي مساحة 39.324 م2.

وأشار إلى أن البلدية أغلقت 48 ورشة، وإشعار ملاكها بضرورة إزالتها، وذلك إثر مخالفتها بالبناء دون الحصول على التراخيص النظامية إضافة إلى رصد عدد من المخالفات والتعديات.

وشرعت البلدية والإدارة العامة للصيانة والتشغيل، بمشاركة شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، أمس الأول، في أعمال الإزالة، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات، وذلك لعدم تجاوب الملاك مع إشعارات البلدية.

وأكد م. الشمري، استمرار البلدية في رصد جميع المخالفات وتطبيق كافة العقوبات النظامية ضد المخالفين، داعيا الجميع إلى ضرورة اتباع الأنظمة والتقيد بالأنظمة والاشتراطات البلدية.