شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. غلق تقاطع «الملك سعود» لإصلاح طريق «الجبيل - الظهران» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، بدء العمل بالمرحلة الرابعة لإصلاح طريق «الجبيل - الظهران»، من تقاطع طريق الملك سعود إلى تقاطع طريق الملك خالد، وذلك بدءًا من اليوم الجمعة 17 سبتمبر، وحتى يوم 16 أكتوبر المقبل.

وأشار فرع النقل إلى إغلاق مخرج طريق الملك سعود، نزولًا إلى طريق «الجبيل - الظهران» بشكل جزئي على مسار، وإتاحة الحركة على المسار الآخر، موضحًا أن الطريق البديل هو التوجه لطريق الأمير نايف، ومن ثم الدخول إلى طريق الملك خالد؛ للوصول لطريق «الجبيل - الظهران».

كان مدير فرع الوزارة م. أحمد الغامدي، قد قال: تستكمل المرحلة الرابعة بعد التنسيق مع أمن الطرق، وسيتم العمل من تقاطع طريق الملك سعود إلى تقاطع الملك خالد بطول 2.5 كيلو متر، حيث سيتم إغلاق المداخل لطريق الجبيل، وسيكون الطريق البديل هو الالتفاف من تقاطع طريق عمر بن الخطاب مع طريق الملك سعود والعودة لطريق الخدمة. وأشار إلى أن الإصلاحات منذ البدء شملت الطريق الرئيسي، والعمل بإيجاد أربعة مسارات مع إصلاح طريق الخدمة من جسر النابية حتى مجمع كباري الظهران باتجاه الجنوب بطول 20 كيلو مترا.