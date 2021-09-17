شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين «حفر الباطن خضراء» لزيادة الغطاء النباتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، مبادرة «حفر الباطن خضراء»، في متنزه الملك عبدالله، أمس الأول؛ لتشجير مداخل المحافظة، والطرق الرئيسية، وذلك بحضور أمين المحافظة م. خلف العتيبي، ومدير الشرطة العميد فايز الشهراني، وعدد من المتطوعين والمهتمين في حماية البيئة.

وفور وصول سموه، زرع أول شتلة من أحد النباتات البرية، إيذاناً ببدء المبادرة، مؤكدًا: عملية تشجير المحافظة من أولويات العمل لدينا لزيادة الغطاء النباتي، انطلاقاً من مبادرة «السعودية الخضراء»، التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.

وأشار سموه إلى أن الأمانة ستعمل بالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الفترة القادمة في زيادة الغطاء النباتي داخل وخارج المحافظة، مبيناً أن هناك تعاونا كبيرا مع شركة المياه الوطنية في القريب العاجل في الاستفادة من مشروع تنقية مياه الصرف الصحي واستخدام المصادر المتجددة في الري مثل المياه المعالجة لري الأشجار وتنمية المسطحات الخضراء.

من جهته، أعرب أمين محافظة حفر الباطن عن شكره وتقديره لسمو محافظ حفر الباطن على رعايته وتدشينه حملة «حفر الباطن خضراء» ومبادراته العديدة، التي تدعم الزراعة، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والحد من ظاهرة التصحر للوصول الى جودة حياة أفضل.

وبيَّن أن المبادرة تعتمد على زراعة أشجار ذات أنواع محددة لا تستهلك الكثير من المياه، التي منها شجرة الأكاسيا، وجلوكا، واللبخ، والبونسيانا بهدف إعادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وحماية البيئة وتحسين المشهد الحضري والعمل مع كل الجهات المعنية والجمعيات والمهتمين لتعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة التشجير.