شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب «الثيل الطبيعي» في حديقة «الصفاء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت وكالة أمانة حفر الباطن للمشاريع، في أعمال تركيب الثيل الطبيعي في حديقة حي الصفاء، بواقع 11171 مترا مربعا.

على جانب آخر، كانت إدارة الثروة الحيوانية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن، قد نفذت جولات تفتيشية على المنشآت البيطرية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط.

وقال مدير مكتب الوزارة بحفر الباطن، م. عبدالعزيز اليوسف: إن المراقبين الميدانيين ينفذون جولات تفتيشية مستمرة طوال العام على الصيدليات البيطرية المنتشرة في المحافظة، للتأكد من تماشيها مع الاشتراطات والضوابط المطلوب تنفيذها لمزاولة هذا النشاط من رخصة البلدية والدفاع المدني والسجل التجاري وسريان مفعولها، إضافة إلى التفتيش الدقيق على مدى صلاحية الأدوية البيطرية، بالإضافة إلى التأكد من أن المواد المعروضة مسموح بها، وكذلك عدم وجود تلاعب في ملصق البيانات، والوقوف على ظروف تخزين الأدوية المعروضة للبيع، ورخص مزاولة المهنة، وفي حال عدم الالتزام بما سبق يتم إصدار المخالفات والغرامات المالية المناسبة على الصيدليات التي ضبطت مخالفة للأنظمة واللوائح.