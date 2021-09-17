شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أركان لـ«رعاية الأم والمولود» في «تخصصي الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تضمنت فعاليات «الرعاية الآمنة للأم والمولود» التي نظمها مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أمس، بحضور رئيس تشغيل تخصصي الدمام شريف عمر، وبمشاركة واسعة من أقسام المستشفى، 7 أركان توعوية.

وتمثلت هذه الأركان في الرعاية الآمنة للأم والمولود، والتعرف على المريض بشكل صحيح، وتحسين وسائل الاتصال، واتباع قواعد السلامة في استخدام الأدوية عالية التركيز والخطورة، والتأكد من المكان الصحيح والمريض الصحيح والإجراء الطبي الصحيح قبل البدء في العملية الجراحية، إضافة إلى التقليل من احتمالية الإصابة بالعدوى أو نقلها بالمستشفى، والتقليل من احتمالية إصابة المريض بالأذى الناتج عن حالات السقوط.

واستهدفت الفعالية، التي جاءت بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى، الذي يصادف شهر سبتمبر من كل عام، رفع مستوى الوعي في المسائل المتعلقة بسلامة الأمهات والمواليد، لا سيما أثناء الولادة والتي تعتبر من أهم الإرشادات على المستوى الدولي لتعزيز التحسينات التي لها دور في توفير رعاية آمنة وعالية الجودة.