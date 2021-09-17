شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أركان لـ«رعاية الأم والمولود» في «تخصصي الدمام» والان نبدء بالتفاصيل
وتمثلت هذه الأركان في الرعاية الآمنة للأم والمولود، والتعرف على المريض بشكل صحيح، وتحسين وسائل الاتصال، واتباع قواعد السلامة في استخدام الأدوية عالية التركيز والخطورة، والتأكد من المكان الصحيح والمريض الصحيح والإجراء الطبي الصحيح قبل البدء في العملية الجراحية، إضافة إلى التقليل من احتمالية الإصابة بالعدوى أو نقلها بالمستشفى، والتقليل من احتمالية إصابة المريض بالأذى الناتج عن حالات السقوط.
واستهدفت الفعالية، التي جاءت بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى، الذي يصادف شهر سبتمبر من كل عام، رفع مستوى الوعي في المسائل المتعلقة بسلامة الأمهات والمواليد، لا سيما أثناء الولادة والتي تعتبر من أهم الإرشادات على المستوى الدولي لتعزيز التحسينات التي لها دور في توفير رعاية آمنة وعالية الجودة.